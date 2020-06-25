يونس محمود يكشف كواليس اخر محادثة بينه وبين احمد راضي

والتقى محمود بالراحل احمد راضي في مقر نادي الكرخ بحضور رئيس نادي الكرخ شرار حيدر في العاشر من زيران الجاري.

وقال محمود في حديث لبرنامج "المجلس" والذي يعرض على قنوات "الكاس" إنه "التقيت بالنجم الدولي الراحل احمد راضي في مقر نادي الكرخ من اجل مناقشة وجهات النظر بشان الانتخابات المقبلة للاتحاد العراقي لكرة القدم".



وأضاف ان "راضي كان يمتلك شخصية رائعة جداً وكانت لديه أفكار كبيرة من اجل خدمة الكرة العراقية، بالتالي افضى الاجتماع الى ضرورة الوصول الى حلول وتفاهمات تصب في مصلحة الجميع".

وأوضح "بعد تدهور حالته الصحية ورقوده بالمستشفى ابلغته بانه سيكون هو رئيس اتحاد الكرة المقبل وطلبت منه فقط ان ينهض من نكسته وان يعود اقوى مما كان".

