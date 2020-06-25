توفي الطبيب الشاب العراقي احمد أبو جوعانة، في أوكرانيا، إثر سكتة قلبية.
وقالت والدة الطبيب في حديث للسومرية نيوز، "توفي نجلي في أوكرانيا ليلة أمس بمدينة خاركوف الأوكرانية بعد فقط يومين من تخرجه من كلية الطب في أوكرانيا".
وأضافت "نناشد السفارة العراقية في أوكرانيا بالتنسيق مع السلطات الأوكرانية والعراقية من اجل بتسهيل عودة جثمان نجلي الى العراق ودفنه بين اهله".
وأضافت "نناشد السفارة العراقية في أوكرانيا بالتنسيق مع السلطات الأوكرانية والعراقية من اجل بتسهيل عودة جثمان نجلي الى العراق ودفنه بين اهله".
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة طبيب عراقي اثر سكتة قلبية في أوكرانيا ووالدته تناشد بإعادة جثمانه للبلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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