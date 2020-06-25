وفاة طبيب عراقي اثر سكتة قلبية في أوكرانيا ووالدته تناشد بإعادة جثمانه للبلاد

وقالت والدة الطبيب في حديث للسومرية نيوز، "توفي نجلي في أوكرانيا ليلة أمس بمدينة خاركوف الأوكرانية بعد فقط يومين من تخرجه من كلية الطب في أوكرانيا".

وأضافت "نناشد السفارة العراقية في أوكرانيا بالتنسيق مع السلطات الأوكرانية والعراقية من اجل بتسهيل عودة جثمان نجلي الى العراق ودفنه بين اهله".

