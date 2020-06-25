استهداف منزل سكني في النعيرية بعبوة ناسفة

افاد مصدر امني، الخميس، بأن منزلا سكنيا تم استهدافه بعبوة ناسفة. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "عبوة ناسفة انفجرت قرب منزل سكني ضمن منطقة النعيرية ما ادى الى الحاق اضرار مادية دون وقوع اية خسائر بشرية". واضاف ان "قوة امنية طوقت المكان، وفتحت تحقيقا في ملابساته".

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