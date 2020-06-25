احداها يتعلق بحظر التجوال.. قرارات خلية الازمة في ذي قار

اعلنت خلية الازمة في محافظة ذي قار، الخميس، استمرار حظر التجوال الوقائي وغلق الطرق الداخلية والخارجية، في ظل ارتفاع الاصابات بفيروس كورونا.
وقالت الخلية في بيان تابعته الخليج 365، انها "عقدت اجتماعها اليوم في مبنى كلية الطب بجوار مستشفى الحسين التعليمي، وتقرر استمرار حظر التجوال التام والشامل في المحافظة، واغلاق جميع الطرق الداخلية والخارجية ومنع جميع التجمعات والانشطة التجارية والرياضية والاجتماعية".
واضاف "كما تقرر تعطيل الدوام الرسمي في جميع المؤسسات الحكومية باستثناء الدوائر الامنية والصحية والمصارف ومحطات انتاج الكهرباء واقسام الصيانة لدوائر الماء والكهرباء والمجاري والبلدية، متوعدة بفرض اشد العقوبات بحق المخالفين".
وشددت اللجنة على "تعزيز القوة الامنية المكلفة بحماية مستشفى الحسين التعليمي ومنتسبيه بدوريات من شرطة الافواج، وعدم دخول اكثر من مرافق واحد مع كل مريض الى داخل المستشفى"، لافتة الى انها "قررت تعزيز كوادر مستشفى الحسين التعليمي من الكوادر الصحية في قطاع الناصرية الصحي 1 وقطاع الناصرية 2".
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