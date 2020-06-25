البنك المركزي يوضح حول ما يدور بشأن مفهوم احتياطي العملة الاجنبية واستخداماته

اصدر محافظ البنك المركزي علي محسن اسماعيل العلاق، الخميس، توضيحا حول ما يدور بشأن مفهوم احتياطي العملة الاجنبية واستخداماته ( نقد ، ودائع ، سندات ، ذهب ).

وقال العلاق في بيان تلقت الخليج 365، "للأسف البعض يفهم الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي بانها فائض مستثمر في الخارج، الفائض المالي الحقيقي يكون لدى الحكومة من أموال فائضة تستثمرها في صيغ متنوعة مثل الصناديق السيادية وصناديق الاستثمار وصناديق الأجيال وغيرها".

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واضاف "أما الاحتياطيات لدى البنك المركزي فهي تقابل الدينار الذي يصدر للحكومة او غيرها فهو غطاء للعملة المحلية ويجب ان لايقل عن مستوى كفاية محدد بمبادئ دولية وإلا تنهار قيمة العملة المحلية ( الدينار) كما حصل في النظام السابق"، لافتا الى انه "كيف يدار الاحتياطي من ناحية نوع العملات ونوع الأدوات فهي محكومة بقواعد متعارف عليها دولياً وفي كل البنوك المركزية ونحن نتبع ذات القواعد وفي الموضوع تفاصيل فنية معقدة وواسعة".

تجدر الإشارة إلى ان الحكومة عندما تقترض داخلياً فأنه يكون بمثابة سحب من الاحتياطيات الأجنبية لان الدينار الذي تقترضه يضخ إلى السوق ويتحول إلى طلب على البضائع والسلع المستوردة في الغالب وتسديد الالتزامات الخارجية وهي ( الحكومة )لا تضع مقابله دولار فيؤدي إلى سحب وخفض الاحتياطيات الأجنبية.