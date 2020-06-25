الفوادي ينفى مطالبته باقالة وزير الصحة

وقال الفوادي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ، ان "هناك تصريحا منسوبا لي، على صفحة مزورة على موقع تويتر، تدعي اني اطالب باقالة وزير الصحة لفشله في اداء واجبه، وان لدي وثائق ضده، وانني بهذا الصدد اود الاشارة الى انه ليس لدي اي حساب على موقع تويتر ولم اتحدث باي شئ سلبي او ايجابي ضد وزير الصحة او غيره خلال هذه الفترة".



ودعا الفوادي، وسائل الاعلام، الى "تحري الدقة والمهنية والموضوعية في نقل المعلومة لحراجة الوضع، واستقاء المعلومات من مصادرها".

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