لقاح كورونا.. الصحة العالمية تعلن توقعاتها بشأن موعد الحصول عليه

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهنوم غيبريسوس، في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس: "نأمل في أن نحصل على لقاح، هذا قد يحدث في غضون عام واحد وربما أسرع بشهرين في حال تسارع هذه الجهود".

وشدد غيبريسوس على ضرورة أن يكون أي لقاح ناجح سلعة عامة على مستوى، مشيرا إلى المنظمة وضعت إطارا لتوزيع المصل بعد الحصول عليه، لكن هذا البرنامج بحاجة إلى تأييد سياسي في كل أنحاء العالم.

