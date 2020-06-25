وزير المالية: الاقتراض سيكون على المدى القصير وليس حلا دائما

وقال علاوي في تصريحات صحفية نقلتها الوكالة الرسمية، إن "النفط يحقق 92% من إيرادات العراق", لافتا الى ان "الحكومة ستعمل على "ترشيق الإنفاق وإيقاف الهدر ومنع الفساد".

واضاف، ان "الاقتراض سيكون على المدى القصير وليس حل دائم، كما سيتم العمل على على رفع القيود والعقبات أمام المستثمرين، وايضا سيتم تحفيز العمل الحر والقطاع الخاص العراقي ثم الأجنبي".