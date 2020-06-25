الصحة تعلن تواصلها مع شركة دولية بشأن لقاح كورونا

وقال وكيل وزارة الصحة حازم الجميلي في حديث نقلته وكالة الانباء العراقية، إن "العراق تواصل مع الشركة من خلال ممثليها وتم الاتفاق على آلية لغرض حجز كمية من اللقاح".

وأضاف أن "الشركة بانتظار الدراسة الأخيرة للقاح في حال نجاحها سيتم توزيعه مباشرة"، مشيراً الى أن "اللقاح الآن في المرحلة الأخيرة من الإقرار بالنسبة للشركة".