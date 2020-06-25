



وأضافت نصيف، "اتصلت بوزير الصحة وشرحت له الموقف ووعدني بأنه سيتخذ الإجراءات اللازمة، لكننا مازلنا ننتظر الإجراءات والموقف يزداد سوءاً"، مؤكدة بالقول "لا علاج ولا قناني أوكسجين ولا حجر صحي". وقالت نصيف في البيان الذي تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "العديد من نداءات الاستغاثة وصلتنا من منتسبي الحضرة الكاظمية المقدسة الذين أصيبوا جميعاً بفيروس كورونا ، بالإضافة إلى عوائلهم الذين يسكنون غالبيتهم في الأزقة المحيطة بالحضرة، وهذه المنطقة القديمة يسهل فيها انتشار الوباء بسرعة لكون أزقتها ضيقة وغير معرضة للهواء والشمس ومنازلها صغيرة".وأضافت نصيف، "اتصلت بوزير الصحة وشرحت له الموقف ووعدني بأنه سيتخذ الإجراءات اللازمة، لكننا مازلنا ننتظر الإجراءات والموقف يزداد سوءاً"، مؤكدة بالقول "لا علاج ولا قناني أوكسجين ولا حجر صحي". وشددت نصيف على "ضرورة تدخل رئيس الوزراء ووزير الصحة والجهات المعنية والمنظمات والمتطوعين لإنقاذهم وتقديم اي شيء يستطيعون تقديمه".

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كانت هذه تفاصيل خبر داعية لانقاذهم.. نائبة: وصلتنا نداءات باصابة جميع منتسبي الحضرة الكاظمية بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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