تسجيل 3372 إصابة جديدة و41 وفاة بفيروس كورونا بالسعودية

لليوم الثاني على التوالي، شهدت السعودية 41 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، ما يرفع حصيلة ضحايا الوباء في المملكة إلى 1428 حالة وفاة.

وأكدت وزارة الصحة السعودية في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي فيروس كورونا رصد 3372 إصابة جديدة بالفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية (مقابل 3123 إصابة أمس الأربعاء و3139 إصابة الثلاثاء و3393 إصابة الاثنين و3379 إصابة الأحد).

وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات بـ"كوفيد-19" التي تم تسجيلها في السعودية 170649، بما في ذلك 51325 حالة نشطة بينها 2206 مرضى في حالة حرجة.

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ويأتي ذلك على خلفية استمرار انخفاض معدل الإصابات اليومية بكورونا في العاصمة السعودية الرياض حيث سجلت خلال اليوم الأخير 241 إصابة جديدة بـ"كوفيد-19"، وهي تتخلف في قائمة المناطق التي يعود إليها أكبر عدد من الإصابات الجديدة عن كل من الدمام (333 إصابة) ومكة المكرمة (331 إصابة) والهفوف (304 إصابات).

وتماثل 5085 مريضا للشفاء من كورونا في السعودية خلال اليوم الأخير، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين إلى 117882 شخصا.