اعتبر رئيس الجمهورية برهم صالح، الخميس، ان تنوع المجتمع العراقي يعد عنصر قوة وفاعلية لتعزيز الأواصر المجتمعية.
وقال مكتب رئاسة الجمهورية في بيان الخليج 365، نسخة منه ان "رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل في قصر السلام ببغداد، رئيس ديوان الوقف الشيعي غني زغير عطية ورئيس ديوان الوقف السني سعد حميد كمبش والمسيحي رعد كجه جي".
وأكد صالح "أهمية توحيد الخطاب الديني وتعزيز وحدة الصف بين المكونات العراقية لمواجهة العنف والتطرف"، مشيراً إلى أن "تنوع المجتمع العراقي يعد عنصر قوة وفاعلية لتعزيز الأواصر المجتمعية، وترسيخ السلم الأهلي من خلال إشاعة ثقافة التسامح في البلاد".
وثمّن صالح "دور رجال الدين في نشر المفاهيم الدينية الصحيحة وترسيخ الوحدة الوطنية، والتصدي للأفكار التكفيرية التي حاول تنظيم داعش تسويقها".
بدورهم، أكد رؤساء الأوقاف سعيهم المتواصل من أجل تعزيز الروابط بين العراقيين بمختلف مكوناتهم وقومياتهم، ونشر المودة والتآخي بين أطياف المجتمع العراقي.
كانت هذه تفاصيل خبر صالح يلتقي رؤساء الاوقاف السني والشيعي والمسيحي ويؤكد أهمية توحيد الخطاب الديني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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