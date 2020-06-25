الكاظمي: إطلاق حملة لإعادة السيطرة على المنافذ قريباً جداً

وقال الكاظمي، وفقاً لقناة "العربية"، إن "حملة قريبة جداً ستنطلق لاعادة السيطرة على المنافذ، خسارتنا في كل منفذ ٣ الى ٤ مليار"، مبيناً أن "تحدي المنافذ بسبب المجاميع المسلحة وقطاع الطرق المسيطرين عليه".وأضاف الكاظمي، "وصلتني برقية تقول هناك من يهدد مصانع الأوكسجين وتوجههم بالغلق بقوة السلاح"، مقدماً في الوقت نفسه "شكره إلى دولة الامارات على إرسالها المساعدات الطبية إلى العراق".

وتابع، "لن اسمح أو اقبل بابتزاز الحكومة، وهناك تغييرات قريبة في بعض المناصب وستبدأ حملات التسقيط ضد الحكومة"، معتبراً أنه "من المعيب أننا اعتمدنا على النفط لمدة 17 عاماً".