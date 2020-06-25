بالوثائق.. الصيغة النهائية لقانون الاقتراض المحلي والخارجي

تنشر وكالة الخليج 365، الصيغة النهائية لقانون الاقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي لعام ٢٠٢٠ والمصوت عليه بالايجاب في مجلس النواب والمرسل الى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه .

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