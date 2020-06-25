العامري: نحن مع مطالب المفسوخة عقودهم من ابناء الحشد الشعبي

ابدى رئيس تحالف الفتح هادي العامري، الخميس، دعمه لمطالب المفسوخة عقودهم من ابناء الحشد الشعبي. وقال العامري في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "نحن مع مطاليب المفسوخة عقودهم من ابناء الحشد الشعبي". ودعا العامري "الحكومة الى ان تكون منصفة وجدية في ايجاد حل لمشكلتهم أسوة بأقرانهم الذين اعيدوا من الجيش والشرطة والاجهزة الامنية الاخرى".

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