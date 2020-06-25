العامري: السيد محمد الصدر تحمل المسؤولية التأريخية بشجاعة وقاوم غزاة البعث المقبور

وقال العامري في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "تحل على الأمة أيام استشهاد مفجر الثورة الإنسانية والوطنية والإصلاحية المرجع الشهيد محمد محمد صادق الصدر، وبهذه المناسبة نحيي تاريخ هذا المرجع العظيم ومسيرته الفكرية والفقهية واسلوبه في الدعوة إلى الدولة العادلة ونظام الحرية وحقوق الإنسان ونعتقد جازمين أن إحياء أيامه الاستشهادية إحياء لقيم الإسلام والفكر الإنساني والأهم إحياء دور الإنسان المحوري في حركة التاريخ".وأشار العامري، إلى أن "السيد محمد الصدر قاتل عن حقوق الأمة في زمن الخوف والقتل والاستهداف وتحمل المسؤولية التاريخية بشجاعة قل نظيرها تذكرنا بشجاعة علي وبسالة الحسين وأممية خطاب الإسلام العظيم".

وأضاف، أن "السيد محمد الصدر استوعب أغراض الدعوة إلى النظام الصالح وقاوم غزاة البعث المقبور بقيم الوحدة والمصالحة مع النفس واسترد تاريخا مضيعا من جهود إسلامية ووطنية بذلت في هذا السبيل واعاد انتاجها بما ينسجم واحياء قيم الاسلام ومشروعه الرسالي، وفي هذه المناسبة نود التاكيد على احترامنا وتقديرنا لجهوده الكبيرة وشهادته المباركة ويقينا أن الأمة تحفظ لهذا المرجع الشهيد وقفة مشهودة وتضحيات محمودة ومنبر جمعة صادحا بالحق والحرية".



وتابع، "نحن مع قيمه ومشروعه ورسالته ودعوته الكريمة واسلوبه في استقطاب مشاعر الجماهير العراقية ونعتقد ان السيد الصدر كان الروح الحسينية التي اطاحت بدمها العزيز ولو بعد حين بالدكتاتورية ونظام الاستبداد المقيت"، مضيفاً أن "تعاليم السيد محمد الصدر التي القاها على منبر الجمعة ونثرها في طيات رسالته الاسلامية وفكره ومؤلفاته ودوره السياسي قدوة لنا واسوة ومثال وعنوان مثلما نعتقد ان تراثه ومسيرته الوطنية ودفاعه عن الانسان رأسمال المصلحين وانصارهم".