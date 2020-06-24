ولكن مصادر داخل الشركة الأمريكية أشارت لموقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص إلى أن ذلك التحديث ربما كان مختصا بإصلاح عيوب تقنية موجودة في السماعات وأدت إلى انفجارها في أكثر من مناسبة.
ولتفعيل التحديث يفضل وضع سماعات "آير بودز" في علبتها وربطها بمصدر الطاقة وإقرانها بجهاز آيفون أو آيباد ثم الانتظار حتى ينتهي التحديث بعد فترة زمنية قصيرة.
ولكن حتى الآن لم تصدر شركة "أبل" أي بيان رسمي بخصوص سر هذا التحديث وسبب إطلاقه في هذا التوقيت.
كانت هذه تفاصيل خبر لإصلاح عيوب تقنية.. 'أبل' تطلق تحديثًا جديدًا لسماعاتها الشهيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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