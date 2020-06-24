الكاظمي يختار الهنداوي مستشارا لشؤون الانتخابات للتحضير لها

كشف مصدر في رئاسة الوزراء، الاربعاء، ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اختار حسين الهنداوي مستشارا لشؤون الانتخابات. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اختار حسين الهنداوي مستشارا لشؤون الانتخابات للتحضير لها وفق معايير مهنية". واضاف المصدر ان "تكليف الهنداوي بهذه المهمة يعكس اهتمام رئيس الوزراء باجراء انتخابات نيابية مبكرة نزيهة وحرة وتراعي المعايير المهنية الدولية".

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