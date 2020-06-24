أسدلت محكمة الاستئناف بالكويت،الستار على واحدة من أخطر قضايا تزوير الجنسية التي مرت على المحاكم الكويتية.
وقضت محكمة الاستئناف بحبس المدانة الكويتية المتزوجة باثنين، واسمها في الجنسيتين عمرة، وغريسة، 7 سنوات وبمثلها لزوجها ومدان آخر لمدة 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، بتهمة تزوير الجنسية الكويتية.
وكانت المتهمة قد اختلقت إلى جانب شخصيتها شخصية وهمية كويتية أخرى، الأمر الذي مكنها من العمل بوظيفتين، والسماح لها بالزواج من اثنين بناء على أوراقها المزورة.
وفي وقت سابق أثار رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، هذه القضية في مرافعته داخل قاعة عبد الله السالم مطلع فبراير الماضي، وعرفت بعد ذلك بقضية "عمرة وغريسة".
كانت هذه تفاصيل خبر الكويت تصدر حكما في أغرب قضية في تاريخها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.