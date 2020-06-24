صحة صلاح الدين تسجل اول حالة وفاة من الكوادر الطبية

اعلنت دائرة صحة صلاح الدين، الاربعاء، عن تسجيل اول حالة وفاة من الكوادر الطبية.

وقال مدير الدائرة رائد الجبوري في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تم اليوم تسجيل اول حالة وفاة من الكوادر الطبية في الدائرة بعد اصابتها بفايروس كورونا".

واضاف ان "الحالة هي لطبيبة اخصائية الامراض الباطنية والقلبية في مستشفى الشرقاط العام".