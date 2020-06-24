هاتريك مارسيال يقود مانشستر يونايتد للفوز على شيفيلد بالبريميرليج

رياضة 2020-06-24 | 20:54 631 مشاهدة احرز النجم الفرنسي أنتوني مارسيال ثلاثة أهداف "هاتريك"، قاد بها فريقه مانشستر يونايتد لاستعادة نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلة الماضية ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، عقب فوزه الكبير 3-0 على ضيفه شيفيلد يونايتد الأربعاء في المرحلة الحادية والثلاثين للمسابقة.



في المقابل، تجمد رصيد شيفيلد، الذي تلقى هزيمته الثانية على التوالي، بعدما خسر أمام نيوكاسل يونايتد بنفس النتيجة يوم الأحد الماضي، عند 44 نقطة في المركز الثامن مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة. وارتفع رصيد مانشستر يونايتد إلى 49 نقطة في المركز الخامس، لينعش آماله في التواجد ضمن المراكز المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم، ويعوض تعادله المحبط 1 / 1 مع مضيفه توتنهام هوتسبير في المرحلة الماضية.في المقابل، تجمد رصيد شيفيلد، الذي تلقى هزيمته الثانية على التوالي، بعدما خسر أمام نيوكاسل يونايتد بنفس النتيجة يوم الأحد الماضي، عند 44 نقطة في المركز الثامن مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة. وتقمص مارسيال دور البطولة في المباراة، عقب تسجيله أهداف يونايتد الثلاثة في الدقائق 7 و44 و74، ليعيد البسمة لجماهير الفريق الملقب بـ(الشياطين الحمر) من جديد.



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