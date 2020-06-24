صحة الكرخ تعلن وفاة طبيب بسبب فايروس كورونا

وقالت صحة الكرخ في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "بقلوب يعتصرها الألم نعلن رحيل الدكتور (مهند عبد اللطيف جاسم ) البالغ من العمر ٥٢ سنة إختصاص الأمراض الباطنية والصدرية في مستشفى اليرموك التعليمي بعد صراع مع مرض فايروس كورونا المستجد".

وأضاف أنه "في الوقت الذي تتصاعد فيه ارواح زملاؤنا الى خالقها واحداً بعد الآخر نهيب بأهلنا جميعاً اتباع كل طرق السلامة والوقاية من هذا البلاء".