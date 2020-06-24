الحكيم يؤكد ضرورة رعاية المبدعين والاهتمام بالبنى التحتية المهمة

أكد رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، الاربعاء، ضرورة تكريم ورعاية المبدعين وأعلام الثقافة العراقية والاهتمام بالبنى التحتية المهمة كالمنتديات والمراكز الثقافية.
وقال الحكيم في تغريدة على تويتر، إن "ترسيخ الثقافة الوطنية الجامعة والاتفاق على العناوين المهمة كاليوم الوطني والنشيد الوطني، ومتابعة القوانين غير المكتملة التي تخص واقع الثقافة العراقية والاهتمام بالسياحة والاثار والتراث، قضايا مهمة ناقشناها خلال لقائنا وزير الثقافة حسن ناظم بعد ان استمعنا منه الى استعراض لخطة وزارته للنهوض بالواقع الثقافي في العراق".
وأضاف "أكدنا أيضا ضرورة تكريم ورعاية المبدعين وأعلام الثقافة العراقية والشباب المثقف والاهتمام بالبنى التحتية المهمة كالمنتديات والمراكز الثقافية"، مشيرا الى أنه "كما كانت ثقافة الطفل محورا مهما أشرنا الى ضرورة مراعاة اهميته البالغة إذ ان الاهتمام بثقافة الطفل يعني اهتمامنا بالمجتمع والاجيال القادمة، ودعونا الى الاهتمام بالدراما ودورها في معالجة الازمات الاجتماعية والثقافية".
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