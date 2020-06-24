مضاعفة مكافأة القبض على زعيم 'داعش' إلى 10 ملايين دولار

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الأربعاء، عن زيادة المكافأة لمن يدلي بمعلومات حول مكان الزعيم الجديد لتنظيم "داعش" الإرهابي، إلى 10 ملايين دولار.
ورصدت وزارة الخارجية الأمريكية في نيسان الماضي، مكافأة 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن الزعيم الجديد لتنظيم "داعش"، والمدعو حجي عبد الله.
وقالت الخارجية، في تغريدة عبر حساب برنامج: "مكافآت من أجل العدالة" ان "هذا الإرهابي الـداعشي حجي عبد الله، قام بجرائم لا تعد ولا تحصى ضد الأبرياء، تواصلوا معنا إن كانت هناك معلومات تؤدي إلى التعرف عليه أو تحديد موقع هذا الإرهابي".
وأوضحت الخارجية أنه "من مواليد الموصل بالعراق عام 67، وأنه الزعيم الجديد لتنظيم داعش".
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