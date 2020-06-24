واشنطن: داعش تحول إلى شبكة عالمية يعلم منتسبيه شن هجمات منفردة

اكد الولايات المتحدة، أن تنظيم "داعش" تحول إلى شبكة عالمية تعلم منتسبيها وتوجههم للهجمات الفردية، أو ما بات يعرف عالميا بـ"الذئاب المنفردة".
وصرح المنسق الأمريكي لشؤون مكافحة الإرهاب بوزارة الخارجية ناثان سيلز اليوم الأربعاء، أن "الولايات المتحدة ترى أن تنظيم داعش يتطور من جماعة تسيطر على مساحة من الأرض إلى شبكة عالمية تنشر الفكر المتطرف وتدفع آخرين لشن الهجمات".
وأضاف سيلز في مؤتمر صحفي أعلن فيه تقرير وزارة الخارجية بشأن الإرهاب لعام 2019، أن "هذه الشبكة لا تخطط وتشن الهجمات فحسب، وإنما تواصل دفع الأفراد وحضهم على ارتكاب الهجمات الفردية".
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