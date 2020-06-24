اجتماع ثلاثي يؤكد ضرورة دفع وتطوير التعاون والتنسيق بين بغداد والقاهرة وعمّان

أكد اجتماع ثلاثي بين العراق ومصر والاردن، الاربعاء، ضرورة دفع وتطوير التعاون والتنسيق بين بغداد والقاهرة وعَمّان. وشارك وزير الخارجيّة فؤاد حسين في اجتماع ثلاثيّ مع وزيري خارجيّة الأردن ومصر عبر الفيديو كونفرانس. وأكد الاجتماع الثلاثي ضرورة دفع وتطوير التعاون والتنسيق بين بغداد والقاهرة وعَمّان، واتفق على ضرورة استمرار التشاور وتنسيق المواقف تجاه التحدّيات المُشتركة.

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