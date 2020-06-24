الكاظمي يؤكد للصفدي أهمية العلاقات العراقية الأردنية والتعاون في مكافحة كورونا

أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاربعاء، لوزير الخارجية الاردني ايمن الصفدي أهمية العلاقات العراقية الأردنية والتعاون في مجال مكافحة كورونا.
وقال مكتب الكاظمي، في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن الاخير "استقبل وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي والوفد المرافق له، والذي نقل تحيات الملك عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وكذلك تحيات رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز، ودعمهم الكامل للعراق في جميع المجالات ورغبتهم في تعزيز العلاقات بين البلدين".
وأكد الكاظمي خلال اللقاء "أهمية العلاقات العراقية الأردنية، والتعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، التي ستشهد تفعيلاً سريعاً يوازي حجم التحديات التي تواجه البلدين، لا سيما التعاون في مجال مكافحة جائحة كورونا، وباقي الملفات الإستراتيجية الثنائية".
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