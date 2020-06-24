وزير الخارجية: بحثنا إمكانية عقد مباحثات ثلاثية تضم القاهرة وعمان وبغداد

أكد وزير الخارجية فؤاد حسين، الأربعاء، أنه بحث مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، إمكانية عقد مباحثات ثلاثية تضم القاهرة وعمان وبغداد.

وأشار حسين في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأردني، تابعته الخليج 365، إلى "أهمية التعاون الثنائي المشترك في مكافحة الإرهاب والطاقة وملفات أخرى". وأضاف أنه "بحث إمكانية عقد مباحثات ثلاثية تضم القاهرة وعمان وبغداد".





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