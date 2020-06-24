وزير الخارجية الأردني: نتضامن مع بغداد في مكافحة الإرهاب وإعادة الاعمار

أكد وزير الخارجية الأردني ايمن الصفدي، الاربعاء، تضامن بلاده مع العراق في مكافحة الإرهاب وإعادة الاعمار.

وقال الصفدي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره العراقي فؤاد حسين في بغداد، "نتضامن مع بغداد في مكافحة الإرهاب وإعادة الاعمار وبحثنا سبل تعزيز التعاون النفطي عبر البصرة وميناء العقبة". Advertisements وأضاف وزير الخارجية الأردني "أكدنا على أهمية تحقيق الاستقرار في المنطقة". ووصل الصفدي اليوم الاربعاء الى العاصمة بغداد في زيارة رسمية.

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