ماذا يحدث للجسم عند شرب القهوة على معدة فارغة؟

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هذا ما يحدث عند شرب القهوة على معدة فارغة
-يمكن أن يزيد من القلق ويعيق قدرتك على التركيز، حيث أن شرب القهوة على معدة فارغة يمكن أن يسبب تغيرات الحالة المزاجية، كما يمكن أن يزيد أيضاً من أعراض القلق، فضلاً عن زيادة معدل ضربات القلب والتهيج وعدم القدرة على التركيز.
- شرب القهوة على معدة فارغة يشعرك بالنعاس ويعطل عمل الساعة الداخلية فى جسمك، فعندما تستيقظ من نومك يطلق جسمك بشكل طبيعى هرمون الكورتيزول الذى يشعرك باليقظة والحيوية، ولكن أظهرت الأبحاث أن تناول القهوة على معدة فارغة يقلل فعليًا من مستويات الكورتيزول وهو ما يؤدى إلى الشعور بالنعاس.
نصائح لشرب القهوة
- يوصى خبراء التغذية بشرب القهوة بجانب تناول وجبة إفطار خفيفة وصحية وعدم شربها على معدة فارغة.
أضرار القهوة
- القهوة قد تسبب الأرق
يمكن لبعض الأشخاص شرب القهوة مباشرة قبل النوم والنوم بشكل جيد ، لكن يمكن أن تصيب أشخاصاً آخرون بالأرق، لذا يفضل شرب القهوة فى الصباح بعد تناول وجبة الافطار.
- القهوة يمكن أن تسبب القلق
الكافيين قد يكون له تأثير سلبي على الأفراد المعرضين للقلق ونوبات الهلع، وغيرها من مثل هذه المشاكل.
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