ماذا يحدث للجسم عند شرب القهوة على معدة فارغة؟

هذا ما يحدث عند شرب القهوة على معدة فارغة

- يتسبب في تلف بطانة المعدة ويسبب عسر الهضم وحرقة في المعدة، حيث يمكن أن تؤثر القهوة بشكل كبير على الجهاز الهضمي، لأنها ستنشط إنتاج حمض المعدة، وإذا لم تأكل شيئًا من قبل، فقد يتسبب الحمض في تلف بطانة معدتك ويسبب عسر الهضم وحرقة المعدة.

-يمكن أن يزيد من القلق ويعيق قدرتك على التركيز، حيث أن شرب القهوة على معدة فارغة يمكن أن يسبب تغيرات الحالة المزاجية، كما يمكن أن يزيد أيضاً من أعراض القلق، فضلاً عن زيادة معدل ضربات القلب والتهيج وعدم القدرة على التركيز.

- شرب القهوة على معدة فارغة يشعرك بالنعاس ويعطل عمل الساعة الداخلية فى جسمك، فعندما تستيقظ من نومك يطلق جسمك بشكل طبيعى هرمون الكورتيزول الذى يشعرك باليقظة والحيوية، ولكن أظهرت الأبحاث أن تناول القهوة على معدة فارغة يقلل فعليًا من مستويات الكورتيزول وهو ما يؤدى إلى الشعور بالنعاس.