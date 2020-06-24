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ماذا يحدث للجسم عند شرب القهوة على معدة فارغة؟

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قهوة الصباح من المشروبات الأساسية التى يمكن أن تبدأ بها يومك، فهى من أفضل المنبهات للذهن، علاوة على فوائد القهوة لصحتك، وأهمها: تحسين الأداء البدنى والذهنى، الوقاية من الزهايمر وتحسين المزاج، ولكن شرب القهوة على معدة فارغة له اضراراً صحية، فى هذا التقرير نتعرف على اضرار شرب القهوة على الريق أو على معدة فارغة، بحسب ما ذكر موقعى "insider" و "nutrition advance".

هذا ما يحدث عند شرب القهوة على معدة فارغة

 

 

- يتسبب في تلف بطانة المعدة ويسبب عسر الهضم وحرقة في المعدة، حيث يمكن أن تؤثر القهوة بشكل كبير على الجهاز الهضمي، لأنها ستنشط إنتاج حمض المعدة، وإذا لم تأكل شيئًا من قبل، فقد يتسبب الحمض في تلف بطانة معدتك ويسبب عسر الهضم وحرقة المعدة.

-يمكن أن يزيد من القلق ويعيق قدرتك على التركيز، حيث أن شرب القهوة على معدة فارغة يمكن أن يسبب تغيرات الحالة المزاجية، كما يمكن أن يزيد أيضاً من أعراض القلق، فضلاً عن زيادة معدل ضربات القلب والتهيج وعدم القدرة على التركيز.

- شرب القهوة على معدة فارغة يشعرك بالنعاس ويعطل عمل الساعة الداخلية فى جسمك، فعندما تستيقظ من نومك يطلق جسمك بشكل طبيعى هرمون الكورتيزول الذى يشعرك باليقظة والحيوية، ولكن أظهرت الأبحاث أن تناول القهوة على معدة فارغة يقلل فعليًا من مستويات الكورتيزول وهو ما يؤدى إلى الشعور بالنعاس.

 

نصائح لشرب القهوة

 

 

-حاول شرب القهوة في منتصف الصباح أو في وقت مبكر من بعد الظهر للحصول على أفضل النتائج.

- يوصى خبراء التغذية بشرب القهوة بجانب تناول وجبة إفطار خفيفة وصحية وعدم شربها على معدة فارغة.

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أضرار القهوة

 

 

 

 تشير الدراسات إلى أن تناول أقل من 400 ملليجرام من الكافيين يوميًا، مفيداً لصحتك، ولكن إذا زادت عن هذه الكمية تسبب مخاطر صحية، منها رفع ضغط الدم بشكل حاد لمدة 3-6 ساعات.

- القهوة قد تسبب الأرق

يمكن لبعض الأشخاص شرب القهوة مباشرة قبل النوم والنوم بشكل جيد ، لكن يمكن أن تصيب أشخاصاً آخرون بالأرق، لذا يفضل شرب القهوة فى الصباح بعد تناول وجبة الافطار.

- القهوة يمكن أن تسبب القلق

الكافيين قد يكون له تأثير سلبي على الأفراد المعرضين للقلق ونوبات الهلع، وغيرها من مثل هذه المشاكل.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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