البرلمان يرفع جلسته حتى اشعار اخر

قررت رئاسة مجلس النواب، الأربعاء، رفع جلسة المجلس إلى إشعار آخر.
وقال مصدر نيابي لـ الخليج 365، إن "مجلس النواب قرر، اليوم، رفع جلسته الاعتيادية إلى إشعار آخر".
وأضاف المصدر، أنه "لم يتم تحديد موعد للجلسة المقبلة".
وصوّت مجلس النواب، خلال جلسة اليوم الأربعاء، على قانون الإقراض لسد العجز المالي في موازنة 2020.
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