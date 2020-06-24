البرلمان يرفع جلسته حتى اشعار اخر

وقال مصدر نيابي لـ الخليج 365، إن "مجلس النواب قرر، اليوم، رفع جلسته الاعتيادية إلى إشعار آخر".

وأضاف المصدر، أنه "لم يتم تحديد موعد للجلسة المقبلة".