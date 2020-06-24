البرلمان يصوت على قانون الاقتراض

صوت مجلس النواب، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون الاقتراض الداخلي والخارجي. وقال مصدر نيابي في حديث للسومرية نيوز، إن "مجلس النواب، صوت على مشروع قانون الاقتراض الداخلي والخارجي لتمويل العجز المالي لعام 2020". واجل البرلمان جلسته نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب القانوني، ليعقد في وقت لاحق جلسته برئاسة الحلبوسي وحضور 168 نائباً.



وكان النائب عدنان الزرفي، قد طالب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في وقت سابق من اليوم، بتقديم مرشح لوزارة الدولة للتصويت عليه في جلسة اليوم. وكان النائب عدنان الزرفي، قد طالب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في وقت سابق من اليوم، بتقديم مرشح لوزارة الدولة للتصويت عليه في جلسة اليوم.

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