دعا رئيس كتلة النصر النيابية عدنان الزرفي، الأربعاء، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى تقديم المرشح لتولي وزارة الدولة في جلسة البرلمان لهذا اليوم من أجل التصويت عليه.
وقال الزرفي، في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "في جلسة البرلمان يوم 6/6/2020 ولغرض منح فرصة لتمثيل المكون التركماني في مجلس الوزراء صوتنا في الجلسة على استحداث وزارة دولة".
ودعا الزرفي رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، إلى "تقديم المرشح في جلسة اليوم لغرض التصويت عليه".
وكان مجلس النواب عقد، قبل قليل، جلسة جديدة برئاسة محمد الحلبوسي وحضور 168 نائباً.
ودعا الزرفي رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، إلى "تقديم المرشح في جلسة اليوم لغرض التصويت عليه".
وكان مجلس النواب عقد، قبل قليل، جلسة جديدة برئاسة محمد الحلبوسي وحضور 168 نائباً.
كانت هذه تفاصيل خبر كتلة نيابية تدعو الكاظمي إلى تقديم مرشح وزارة الدولة في جلسة اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.