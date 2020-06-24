كتلة نيابية تدعو الكاظمي إلى تقديم مرشح وزارة الدولة في جلسة اليوم

وقال الزرفي، في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "في جلسة البرلمان يوم 6/6/2020 ولغرض منح فرصة لتمثيل المكون التركماني في مجلس الوزراء صوتنا في الجلسة على استحداث وزارة دولة".

ودعا الزرفي رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، إلى "تقديم المرشح في جلسة اليوم لغرض التصويت عليه".



وكان مجلس النواب عقد، قبل قليل، جلسة جديدة برئاسة محمد الحلبوسي وحضور 168 نائباً.