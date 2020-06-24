نائب يكشف عن توصية نيابية إلى الحكومة تتعلق بموظفي العقود

كشف النائب عن كتلة الحكمة جاسم البخاتي، الأربعاء، عن عزم اللجنة المالية النيابية إرسال توصية إلى الحكومة لإدراج فقرة قانون الموازنة لعام 2020، تتعلق بموظفي العقود.

وقال البخاتي في حديث لـ الخليج 365، إن "اللجنة المالية النيابية سترسل توصية إلى الحكومة لادراج الحكومة ضمن موازنة عام 2020 فقرة تتضمن مراعاتها لأصحاب العقود الحكومية حين توفر السيولة المالية".

وكانت اللجنة المالية النيابية أعلنت، السبت الماضي، الموافقة على تضمين نص بمشروع قانون الاقتراض الداخلي والخارجي يتيح لوزارة المالية اطلاق رواتب المتعينين الجدد.