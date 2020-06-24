المالية النيابية توضح حقيقة أنباء توزيع الرواتب كل 45 يوماً

نفت اللجنة المالية النيابية، الأربعاء، الأنباء التي تحدثت عن توزيع رواتب الموظفين كل 45 يوماً، فيما أشارت إلى أن جلسة البرلمان لهذا اليوم ستشهد تشريع قانون الاقتراض.

ونقلت وسائل إعلام حكومية عن اللجنة قولها إن "جلسة اليوم ستشهد تشريع قانون الاقتراض من أجل تغطية الرواتب". وأشارت اللجنة إلى أن "الرواتب سيتم توزيعها في وقتها المحدد ولا صحة لما يشاع عن توزيعها كل 45 يوماً".





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