العراق يرفض التدخل الخارجي في ليبيا أو تقسيمها

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أسامة مهدي: أعلن العراق اليوم رفضه للتدخل الخارجي في شؤون ليبيا داعيا الى الحفاظ على وحدتها، مشدداً على دعم حُقُوق مصر والسودان في مياه نهر النيل وتأييد جُهُودهما في التوصّل إلى اتفاق نهائيّ لقسمة عادلة تضمن حُقُوقهما.

وأكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في كلمة خلال الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربيّة الذي بدأ اعماله في القاهرة الثلاثاء عبر دائرة تلفزيونية مغلقة لمناقشة التطوُّرات في ليبيا وأزمة سدّ النهضة الاثيوبي.. أكد على رفض التدخلات الخارجية في شؤون ليبيا وضرورة الحفاظ على وحدتها حكومة وشعبا، كما نقل عنه بيان صحافي لوزارته تابعته ""الخليج 365"".

وشدد وزير الخارجية على ضرورة حلّ الخلافات بالطرق السلميّة وتوحيد الكلمة لمنع التدخّلات الخارجيّة في الشأن العربيّ. وقال إن العراق يدعم جميع المُبادرات الإقليميّة والدوليّة التي تُساعِد في تعزيز الأمن والاستقرار في ليبيا ويرفض التدخّلات الخارجيّة في الشُؤُون الداخليّة لليبيا، ويدعو إلى الحفاظ على وحدتها حُكُومة وشعباً.

وعن موقف العراق إزاء أزمة سدّ النهضة الاثيوبي فقد اكد الوزير العراقي ان بلاده تدعم حُقُوق مصر والسودان في مياه نهر النيل وتؤيّد جُهُودهما في التوصّل إلى اتفاق نهائيّ لقسمة عادلة تضمن حُقُوقهما وتدعو الجانب الأثيوبيّ إلى التفاهم مع الدول العربيّة المعنيّة لضمان حُقُوقها في مياه نهر النيل.

وفي جنيف أكد القائم بالأعمال الموقت في الممثلية الدائمة للعراق لدى مكتب الأمم المتحدة عباس كاظم عبيد اليوم ضرورة وقف تدفق السلاح إلى ليبيا بطرق غير شرعية.

وقال عبيد خلال مشاركته في الحوار التفاعلي الخاص بتقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان حول حالة حقوق الإنسان في ليبيا ضمن أعمال الدورة 43 لمجلس حقوق الإنسان أن "الحل السلمي هو الأساس في التعامل مع الأزمات والنزاعات التي تتعرض لها الدول".

ودعا ممثل العراق "المجتمع الدولي لتوحيد جهوده لتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة في دعم الاستقرار والحوار البناء بين جميع الأطراف الليبية لتحقيق المصالحة الوطنية".

وشدد على ضرورة "عدم التدخل الخارجي في شؤون ليبيا ووقف تدفق السلاح بطرق غير شرعية إليها ومساعدتها في محاربة الإرهاب، والقضاء عليه".

دعوة لاخراج المرتزقة من ليبيا

وفي وقت سابق اليوم، انطلق بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة اجتماع مجلس الجامعة على المستوى وزراء الخارجية لبحث القضية الليبية بناء على طلب من مصر عبر تقنية الفيديو.

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أبو الغيط خلال الاجتماع الافتراضي للجامعة العرابية حول ليبيا وسد النهضة

وأكد وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال الاجتماع أن مصر لن تتهاون مع الإرهاب وداعميه ولن تتوانى عن اتخاذ كل إجراء كفيل بمنع وقوع ليبيا وشعبها الأبي الكريم تحت سيطرة الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة.

وقال إن مصر دأبت على التحذير من خطورة انتشار الإرهاب في ليبيا.. وشدد على اهتمام بلاده البالغ بإنجاح جميع مسارات برلين السياسية والاقتصادية لتسوية أزمة ليبيا، فضلاً عن المسار الهادف لوضع الترتيبات الأمنية والعسكرية المتوافق عليها.

ومن جانبه طالب أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط "بضرورة إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا". وقال إن "تدويل الأزمة الليبية مقلق وليبيا تمر بمنعطف خطير".

وأكد على رفض الجامعة العربية "خرق حظر السلاح على ليبيا وإرسال المرتزقة".. وقال "نرفض التدخلات العسكرية الأجنبية المكشوفة في ليبيا".

وأوضح الأمين العام أن "الحل السياسي هو السبيل الوحيد لاستقرار ليبيا"،.. مشدداً على "التمسك بالحفاظ على وحدة واستقلال البلاد".

وجاء قرار عقد الاجتماع بعد إعلان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الاسبوع الماضي أن أي تدخل مباشر لمصر في ليبيا باتت له شرعية دولية، موجها الجيش بالاستعداد لأي عمل عسكري داخل البلاد أو خارجها.