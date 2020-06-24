مقتل جندي تركي خلال مواجهات مع متمردين أكراد في العراق

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انقرة: أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل جندي الأحد خلال مواجهات مع متمردين أكراد شمال العراق.

وبدأت تركيا الأسبوع الماضي هجوما بريا أطلقت عليه اسم "عملية مخلب النمر" ضد حزب العمال الكردستاني المحظور.

وقالت وزارة الدفاع في بيان إن جنديا جرح خلال مواجهات مع "إرهابيين في منطقة عملية مخلب النمر" وقضى لاحقا في المستشفى.

ولم تحدّد الوزارة موقع المواجهة.

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والجندي هو الثاني الذي يقتل بعد مصرع جندي اول الجمعة.

وتشنّ القوات التركية باستمرار عمليات تستهدف مخابئ حزب العمال الكردستاني في جنوب شرق تركيا وقواعده الخلفية في العراق.

ويخوض الحزب تمردا ضد الدولة التركية منذ 1984، وتصنفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون منظمة إرهابية.

في هذا الوقت، قتل خمسة مدنيين في غارات جوية تركية شمال العراق، وفق ما أفاد مسؤولون محليون الجمعة، وتقدمت بغداد باحتجاج رسمي.