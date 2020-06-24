بالفيديو: قرار استقطاع الرواتب في كردستان يثير استياء الموظفين الحكوميين

لكن يبدو أن الغريق لن ينقذه غريق اخر مثله... فالحكومة المركزية في بغداد تعاني هي الأخرى من ضائقة مالية دفعتها الى تأخير دفع رواتب الموظفين، لاسيما وان جميع المعطيات تشير الى ان الحكومة لن تتمكن من إرسال مسودة مشروع قانون الموازنة لهذا العام بسبب تفاقم العجز الذي يبلغ قرابة الخمسة والاربعين مليار دولار، وهو الرقم الذي يعادل ثلث الموازنة العراقية تقريباً.
وامام تلك الازمات الاقتصادية لم يعد القطاع النفطي المنهك كافياً لسد رواتب الموظفين مع استمرار اخفاق باقي القطاعات الاقتصادية بجذب الاموال لخزينة الدولة، في حين تقدر الأموال المهدورة بالمنافذ الحدودية لوحدها منذ عام الفين وثلاثة ولغاية الان بنحو مئة مليار دولار، وفقا لما يشير اليه خبراء في الاقتصاد.
يمكن مشاهدة التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.
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