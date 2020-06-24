ناسا تطوّر مرحاضاً فضائيّاً بتكلفة تفوق 20 مليون دولار!

وحسب تقرير بموقع wired.com، فإن هذه القاعة ذات التقنية العالية كانت محط اهتمام ناسا منذ أمد طويل. وفي أطار سعيها لتحسين التجربة، تعمل وكالة الفضاء الأميركية على التصميم الجديد وتطويره منذ ست سنوات، وقد كلف إنشاؤه أكثر من 23 مليون دولار.ومن المقرر أن يتم تسليم المرحاض الجديد إلى محطة الفضاء الدولية في كبسولة شحن Northrop Grumman Cygnus في سبتمبر القادم.

وعلى عكس النسختين المخصصتين حاليًا لمحطة الفضاء الدولية، فقد تم تصميم مرحاض الفضاء الجديد للعمل مع مجموعة متنوعة من المركبات الفضائية المأهولة، في المستقبل.

على المدى القريب، سيتم تثبيت المرحاض على Orion، الكبسولة التي ستحمل رواد فضاء ناسا إلى القمر في غضون بضع سنوات فقط.



تقول ميليسا ماكينلي، قائدة فريق وكالة ناسا الذي يعمل على "النظام العالمي لإدارة النفايات"، إن المرحاض قد يستخدم أيضًا في نهاية المطاف في مركبات الهبوط على سطح القمر أو في المركبات الفضائية المتجهة إلى المريخ.

المرحاض الجديد عبارة عن أسطوانة بيضاء صغيرة فيها العديد من الميزات مقارنة بالتصميمات السابقة لمراحيض الفضاء السابقة من وكالة ناسا.

لكن أحد أكبر الاختلافات في التصميم الجديد هو أنه مضغوط ومستقل تماما.

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