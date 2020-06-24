مقتل جندي تركي بإطلاق نار على الحدود مع إيران

ولم يذكر البيان من أطلق النار على الجنود.

وأشارت الوزارة إلى أن الجنود كانوا في مهمة استطلاع ومراقبة في بلدة يوكسيكوفا الحدودية في إقليم هكاري بجنوب شرق تركيا.

وتقاتل تركيا مسلحي حزب العمال الكردستاني على حدودها مع سوريا والعراق منذ عقود.

