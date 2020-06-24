مقتل جندي تركي بإطلاق نار على الحدود مع إيران

أعلنت وزارة الدفاع التركية في بيان اليوم الأربعاء، أن جنديا تركيا قتل وأصيب آخران في جنوب شرق البلاد إثر تعرضهم لإطلاق نار من الجانب الإيراني للحدود.
ولم يذكر البيان من أطلق النار على الجنود.
وتقاتل تركيا مسلحي حزب العمال الكردستاني على حدودها مع سوريا والعراق منذ عقود.
وأشارت الوزارة إلى أن الجنود كانوا في مهمة استطلاع ومراقبة في بلدة يوكسيكوفا الحدودية في إقليم هكاري بجنوب شرق تركيا.
وتقاتل تركيا مسلحي حزب العمال الكردستاني على حدودها مع سوريا والعراق منذ عقود.
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