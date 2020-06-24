اخبار العالم / اخبار العراق

مقتل جندي تركي بإطلاق نار على الحدود مع إيران

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أعلنت وزارة الدفاع التركية في بيان اليوم الأربعاء، أن جنديا تركيا قتل وأصيب آخران في جنوب شرق البلاد إثر تعرضهم لإطلاق نار من الجانب الإيراني للحدود.
ولم يذكر البيان من أطلق النار على الجنود.

وأشارت الوزارة إلى أن الجنود كانوا في مهمة استطلاع ومراقبة في بلدة يوكسيكوفا الحدودية في إقليم هكاري بجنوب شرق تركيا.

وتقاتل تركيا مسلحي حزب العمال الكردستاني على حدودها مع سوريا والعراق منذ عقود.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل جندي تركي بإطلاق نار على الحدود مع إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا