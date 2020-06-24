وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الوفيات والإصابات مسجلة 121,135 وفاة، ومليونين و357,045 إصابة.
وجاءت البرازيل في المركز الثاني في القائمتين بواقع 52,645 حالة وفاة، ومليون و145,906 إصابات.
وفي المركز الثالث من حيث الإصابات، جاءت روسيا بعد تسجيلها 599,705، لكن وفياتها بلغت 8206 فقط.
واحتلت الهند المرتبة الرابعة من حيث الإصابات بواقع 440,215، في حين أبلغت عن 14,011 وفاة.
وفي المركز الخامس في قائمة الإصابات جاءت بريطانيا مسجلة 306,210 إصابات، لكنها احتلت المرتبة الثالثة في قائمة الوفيات بواقع 42,647 وفاة.
وحلت إسبانيا في المرتبة السادسة بقائمتي الإصابات والوفيات مع تسجيلها 264,606 إصابات و28,325 وفاة.
وجاءت إيطاليا في المركز الرابع بقائمة الوفيات بعد إعلانها عن 34,657 حالة، لكنها حلت تاسعة في قائمة الإصابات بواقع 239,180.
أما فرنسا فكانت خامس أكبر دولة على قائمة الوفيات، إذ سجلت 29,720 حالة، بيد أن ترتيبها جاء الحادي عشر من حيث الإصابات، وذلك بواقع 197,674.
كانت هذه تفاصيل خبر كورونا.. إصابات العالم تتجاوز الـ 9 مليون وأميركا اولاً بالوفيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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