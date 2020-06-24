حالتا انتحار في بغداد خلال ساعات

أفاد مصدر في الشرطة، الأربعاء، بتسجيل حالتي انتحار في العاصمة بغداد فجر وصباح اليوم.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "شخصاً من مواليد 1979 أقدم على الانتحار بواسطة شنق نفسه بحبل معلق بإحدى غرف داره ضمن حي السفير منطقة الشماعية".
وفي سياق متصل، أضاف المصدر أن "شاباً تولد 2002 انتحر بواسطة إطلاق النار على نفسه من سلاح نوع مسدس صوتي محور داخل منزله ضمن منطقة الوردية/ جسر ديالى".
يذكر أن بغداد ومحافظات أخرى تشهد بين الحين والآخر حالات انتحار، يعزوها المتخصصون في الغالب الى مشاكل عائلية وضغوط نفسية.
وفي سياق متصل، أضاف المصدر أن "شاباً تولد 2002 انتحر بواسطة إطلاق النار على نفسه من سلاح نوع مسدس صوتي محور داخل منزله ضمن منطقة الوردية/ جسر ديالى".
يذكر أن بغداد ومحافظات أخرى تشهد بين الحين والآخر حالات انتحار، يعزوها المتخصصون في الغالب الى مشاكل عائلية وضغوط نفسية.
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