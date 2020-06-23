وفاة لواء في وزارة الداخلية بعد اصابته بكورونا

افاد مصدر امني، الثلاثاء، بوفاة لواء في وزارة الداخلية بعد اصابته بكورونا.
وقال المصدر لـ الخليج 365، ان "اللواء خضير عبد الزهرة الذي يشغل منصب مدير رواتب وزارة الداخلية، توفي مساء اليوم بعد اصابته بفايروس كورونا".
واضاف ان "ذلك جاء بعد تدهور حالته الصحية".
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