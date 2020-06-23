البرلمان يعتذر عن استقبال الصحفيين غدا

اعلنت الدائرة الاعلامية في مجلس النواب، الثلاثاء، عن اعتذارها لاستقبال الصحفيين والاعلاميين ليوم غد الاربعاء.
وقالت في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "حرصا منا على صحة وسلامة الصحفيين والاعلاميين المعتمدين في مجلس النواب وفي ظل الاجراءات الوقاية المعتمدة للحد من تفشي فايروس كورونا، فأننا نقدم اعتذارنا وبكل اسف عن استقبالكم في المركز الصحفي لتغطية جلسة المجلس يوم غد الاربعاء".
واضافت انها "ستقوم بنقل احداث جلسة مجلس النواب غدا وفقاً للسياقات المعمول بها الى جانب مواكبة اعمال الجلسة عبر خدمة الاخبار العاجلة المعمول بها في مجموعة المجلس المعتمدة في"واتساب".
ودعت الى "تفهم اجراءاتنا الاحترازية بظل مانمر به في هذه الايام من حالة استثنائية ومن اجل توفير شروط السلامة والحد من تفشي جائحة كورونا".
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