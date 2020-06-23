صحة الرصافة توضح خارطة الاصابات بكورونا الـ'169' المسجلة اليوم

وقال الساعدي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "صحة الرصافة شهدت تسجيل 169 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الرصد الوبائي الفعال ومراجعة المصابين للمؤسسات الصحية موزعة كالتالي:.

- 18 حالة خلال الرصد الوبائي الفعال بواقع



• 10 حالات في النهروان• 3 حالات رصدت من قطاع الشعب• 1 حالة واحدة رصدت من قبل قطاع الاستقلال• 4 حالات رصدت من قبل قطاع البلديات الثاني

- 151 حالة خلال مراجعتهم المؤسسات الصحية موزعة بواقع

• مدينة الصدر 95 حالة ضمن محلات 520, 575, 525, 578, 547, 519, 526, 557, 571, 550, 535, 536, 576, 521, 555, 559, 514, قطاعات 47, 17, 10, صفر, 63, الزراعي, حي المنتظر



• زيونة حالتين محلة 714• الوزيرية حالة واحدة• الكسرة حالة واحدة محلة 203• العبيدي حالة واحدة محلة 764• الاعظمية 4 حالات محلة 318, 302• حي النصر حالة واحدة محلة 771• الشعب 8 حالات ضمن محلات 317, 362, 335, 334, 331, حي اور البنوك• الغدير حالة واحدة محلة 710• الحسينية 5 حالات محلة 220, السكلات, قرب المرور• الزعفرانية 7 حالات ضمن محلات 958, 964, 905, 950• البلديات 3 حالات محلة 732, 731, 728• ام الكبر حالة واحدة محلة 359• الامين 5 حالات محلة 741, 742, 737• باب المعظم حالة واحدة محلة 102• الكرادة 4 حالات محلة 909, 901, 908, 902• الشيخ عمر حالة واحدة محلة 102• الحبيبية حالة واحدة محلة 535• حي الزهراء حالة واحدة• حي القاهرة حالتين محلة 309, 312• شارع فلسطين حالة واحدة محلة 503• المعلمين حالة واحدة محلة 735• الكرخ 4 حالات في الرحمانية, الدورة حي الميكانيك, حي الجهاد, اليرموك محلة 608

واضاف انه "تم نقل جميع المصابين الى الحجر الصحي لتلقي العلاج والحالات الحرجة منها الى العناية المركزة في المؤسسات الصحية بردهات العناية المخصصة للعزل"، مشيرا الى ان "العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 6255 توفي منهم 368 واكتسب الشفاء 4276 فيما تبقى قيد العلاج 1611".

ودعا الساعدي المواطنين الى "اغتنام المرحلة المقبلة لتدارك الوقت والالتزام بإجراءات الصحة والوقائية واتباع تعليمات وزارة الصحة حفاظا على سلامتهم من الاصابة بجائحة كورونا".

