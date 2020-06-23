تحديد موعد إعادة فتح مطار بيروت الدولي

أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط اللبنانية عن إعادة تسيير رحلاتها التجارية وزيادتها تدريجيا، مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية لضمان سلامة المسافرين.



وقالت الشركة في بيان إنه "في ضوء قرار إعادة فتح مطار بيروت الدولي والحدود الجويّة أمام اللبنانيّين والعرب والأجانب بدءا من 1 تموز 2020، يسمح بالدخول إلى لبنان وفق الشروط الّتي كانت معتمَدة من قِبل الأمن العام اللبناني قبل إقفال المطار، للرعايا اللبنانيّين والعرب والأجانب وللفلسطينيّين الّذي يحملون "وثيقة سفر لاجئ فلسطيني" صادرة عن السلطات اللبنانية، بالإضافة إلى العمّال الأجانب (المساعدة المنزليّة) برفقة الكفيل".



وأضافت، "يستثنى من ذلك الرعايا السوريين والفلسطينيين اللاجئين في سوريا والراغبين بالعبور برا إلى سوريا، والّذين لا يستوفون شروط الدخول إلى لبنان بسبب إقفال الحدود البريّة، إلّا في حال حيازتهم موافقة من السلطات السورية تسمح لهم بالعبور إلى سوريا".

وأشارت الشركة إلى أن "المسافرين القادمين إلى لبنان يقسمون إلى قسمين"، القسم الأول هم المسافرون القادمون من بلدان يتمّ فيها إجراء فحوصات "بي سي ار"، الشرق الأوسط: عمان- بغداد - البصرة - النجف - القاهرة - أربيل، الخليج العربي: ابو ظبي - الدمام - دبي - جدة - الرياض - المدينة المنورة، أوروبا: أثينا- بروكسل - فرانكفورت - جنيف - لارنكا - لندن - باريس - إسطنبول، أفريقيا: أكرا، لاغوس. والقسم الثاني هم المسافرون القادمون من بلدان لا يتمّ فيها إجراء فحوصات "بي سي ار"، الخليج العربي: الدوحة - الكويت، أوروبا: كوبنهاغن - يريفان - ميلانو – روما، إفريقيا: ابيدجان Advertisements