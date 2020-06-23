محافظ واسط يتفقد ردهات العزل الصحي التي تضم 200 مصاب بكورونا

وقالت المحافظة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "محافظ واسط أول مسؤول حكومي يدخل ردهات العزل ويزور اكثر من 200 مصاب داخل مستشفى الحجر".

وأضافت أن "محافظ واسط يطلع لثلاث ساعات متتالية بنفسه على الراقدين في الطوابق الستة في مستشفى الزهراء ليقف على حقيقة الخدمات التي تقدم بعد ان وصلته بعض المناشدات".