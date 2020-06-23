مجلس الوزراء يصدر قرارات عدة منها يخص المستشفيات

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "المجلس عقد جلسته، اليوم، والتي خصصت لمناقشة الموضوعات المدرجة ضمن جدول أعماله".

وأشار الكاظمي بحسب البيان، إلى "التحديات التي تواجه البلد في ظل جائحة كورونا، والجهود التي تبذلها الحكومة من أجل تطويق خطر المرض والتقليل قدر الإمكان من نسب الإصابة به، وتقديم كل الدعم والإسناد للمؤسسات الصحية والملاكات الطبية العاملة".



ودعا رئيس الوزراء، المواطنين الى "ضرورة الالتزام بمقررات اللجنة العليا للصحة والسلامة، وتطبيق قواعد الوقاية للحفاظ على سلامتهم والأمن الصحي للمجتمع".

وأوضح البيان، أنه "جرى مناقشة وضع الطاقة الكهربائية، حيث وجّه السيد الكاظمي وزارة الكهرباء باستنفار الجهود والعمل على مدار الساعة لتوفير افضل تجهيز للمواطنين، خلال فصل الصيف، والإسراع بمعالجة المشاكل التي تطرأ على منظومة الكهرباء".

وأشار إلى أن "مجلس الوزراء ناقش التظاهرات السلمية التي تتضمن مطالب عدة، ووجّه السيد الكاظمي الوزارات بالاستماع لمطالبهم وتنفيذ ما يمكن منها، وفق الإمكانيات المتاحة والتحديات الكبيرة التي يواجهها البلد".



وبين، أنه "تم خلال الجلسة أيضا مناقشة الواقع الاستثماري في العراق والعمل بشكل جاد لتحسين البيئة الاستثمارية وتحفيز الاستثمار وتسهيل إجراءاته، وذلك من أجل تنمية الاقتصاد العراقي والنهوض به، بما يمكّن الدولة من مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة".

واستعرض وزير الصحة والبيئة، خلال الجلسة "مستجدات عمل لجنة تعزيز الإجراءات الحكومية في مجالات الوقاية والسيطرة الصحية والتوعوية، بشأن الحد من انتشار فايروس كورونا المؤلفة بموجب الأمر الديواني رقم (217) لسنة 2020".

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وتابع البيان، أن "المجلس بحث القضايا والموضوعات المدرجة ضمن جدول الأعمال وأصدر عدداً من القرارات بشأنها:

اولا/

1- الموافقة على تقديم التسهيلات اللازمة لإنجاز المستشفيات في محافظتي ذي قار وميسان.

2- تخويل وزير الصحة والبيئة صلاحية أحذ الإجراءات الملائمة بشأن كل ما يتعلق بفايروس كورونا، واعتبار ذلك من الشؤون الاتحادية وضمن السياسة العامة للدولة.

ثانيا/ مناقشة مشروع إنشاء مستشفى عام للقوات المسلحة في العاصمة بغداد سعة (400) سرير وتمت الموافقة على إنجازه.

ثالثا/

1- اعتماد درجة نصف السنة درجة نهائية للنجاح في الامتحانات العامة لطلبة الصف الثالث المتوسط للعام الدراسي الحالي 2019-2020، والسماح للراسبين بأداء امتحانات الدور الثاني في جميع المواد التي رسبوا فيها.

2-قيام الطلبة الراسبين والمكملين بأداء امتحان مفتوح في المواد المقررة بالامتحانات الوزارية خلال ثلاثة أسابيع من خلال تعليمات تصدرها وزارة التربية بشكل عاجل، وتضع المدارس أسئلة الامتحان المفتوح من الكتب المنهجية.