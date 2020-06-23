اتحاد الكرة الجزائري يعزي بوفاة اسطورة الكرة العراقية

رياضة 2020-06-23 | 17:22 606 مشاهدة اعرب الاتحاد الجزائري لكرة القدم، عن تعازيه لوفاة اسطورة كرة القدم العراقية احمد راضي. وتوفي راضي امس الأول جراء مضاعفات اصابته بفيروس كورونا عن عمر ناهز 56 عاماً.

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