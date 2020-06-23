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اتحاد الكرة الجزائري يعزي بوفاة اسطورة الكرة العراقية

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2020-06-23 | 17:22

اتحاد الكرة الجزائري يعزي بوفاة اسطورة الكرة العراقية

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اعرب الاتحاد الجزائري لكرة القدم، عن تعازيه لوفاة اسطورة كرة القدم العراقية احمد راضي.

وتوفي راضي امس الأول جراء مضاعفات اصابته بفيروس عن عمر ناهز 56 عاماً.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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