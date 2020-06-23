وزارة الصحة تعلن تسجيل 1826 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وذكرت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "تم فحص ( 10672 ) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (465988 )".وأضافت أن "مختبرات الوزارة سجّلت هذا اليوم ( 1826) أصابة في العراق موزعة كالتالي:

بغداد / الرصافة 169

بغداد / الكرخ 402

مدينة الطب 15

النجف الأشرف 76

السليمانية 262

أربيل 34

دهوك 3

كربلاء 54

كركوك 50

ديالى 39

واسط 38

بابل 45

البصرة 138



ميسان 105الديوانية 125ذي قار 225الأنبار 15نينوى 5صلاح الدين 26

وأوضحت الوزارة، أن "حالات الشفاء بلغت 968 حالة، وكما يلي:

بغداد الرصافة 162

بغداد الكرخ 119

مدينة الطب 10

النجف 88

السليمانية 4

أربيل 12

كركوك 19

كربلاء 86

ديالى 2

واسط 91

البصرة 10

ميسان 92

بابل 51

ذي قار 177

الأنبار 9

نينوى 9

صلاح الدين 8

المثنى 19

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وأكدت، أن "حالات الوفيات بلغت 84 حالة وكما يلي :

بغداد الرصافة 23

بغداد الكرخ 13

مدينة الطب 1

النجف 2

السليمانية 5

اربيل 3

كربلاء 3

كركوك 4

ديالى 3

واسط 3

البصرة 3

ميسان 2

بابل 1

الديوانية 6

ذي قار 8

الأنبار 2

صلاح الدين 2

وأشارت إلى أن "مجموع الإصابات بلغت 34502 ، ومجموع حالات الشفاء 15753 ، ومجموع الراقدين الكلي 17498 ، والراقدين في العناية المركزة 283، فيما بلغ مجموع الوفيات 1251".