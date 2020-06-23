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وزارة الصحة تعلن تسجيل 1826 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الثلاثاء، عن تسجيل 1826 إصابة جديدة بفيروس في البلاد.
وذكرت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "تم فحص ( 10672 ) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (465988 )".

وأضافت أن "مختبرات الوزارة سجّلت هذا اليوم ( 1826) أصابة في العراق موزعة كالتالي:

بغداد / الرصافة 169
بغداد / الكرخ 402
مدينة الطب 15
النجف الأشرف 76
السليمانية 262
أربيل 34
دهوك 3
كربلاء 54
كركوك 50
ديالى 39
واسط 38
بابل 45
البصرة 138

ميسان 105
الديوانية 125
ذي قار 225
الأنبار 15
نينوى 5
صلاح الدين 26

وأوضحت الوزارة، أن "حالات الشفاء بلغت 968 حالة، وكما يلي:
بغداد الرصافة 162
بغداد الكرخ 119
مدينة الطب 10
النجف 88
السليمانية 4
أربيل 12
كركوك 19
كربلاء 86
ديالى 2
واسط 91
البصرة 10
ميسان 92
بابل 51
ذي قار 177
الأنبار 9
نينوى 9
صلاح الدين 8
المثنى 19

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وأكدت، أن "حالات الوفيات بلغت 84 حالة وكما يلي :

بغداد الرصافة 23
بغداد الكرخ 13
مدينة الطب 1
النجف 2
السليمانية 5
اربيل 3
كربلاء 3
كركوك 4
ديالى 3
واسط 3
البصرة 3
ميسان 2
بابل 1
الديوانية 6
ذي قار 8
الأنبار 2
صلاح الدين 2

وأشارت إلى أن "مجموع الإصابات بلغت 34502 ، ومجموع حالات الشفاء 15753 ، ومجموع الراقدين الكلي 17498 ، والراقدين في العناية المركزة 283، فيما بلغ مجموع الوفيات 1251".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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