وزارة الصحة تعلن تسجيل 1826 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الثلاثاء، عن تسجيل 1826 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.
وأضافت أن "مختبرات الوزارة سجّلت هذا اليوم ( 1826) أصابة في العراق موزعة كالتالي:
بغداد / الرصافة 169
بغداد / الكرخ 402
مدينة الطب 15
النجف الأشرف 76
السليمانية 262
أربيل 34
دهوك 3
كربلاء 54
كركوك 50
ديالى 39
واسط 38
بابل 45
البصرة 138
الديوانية 125
ذي قار 225
الأنبار 15
نينوى 5
صلاح الدين 26
وأوضحت الوزارة، أن "حالات الشفاء بلغت 968 حالة، وكما يلي:
بغداد الرصافة 162
بغداد الكرخ 119
مدينة الطب 10
النجف 88
السليمانية 4
أربيل 12
كركوك 19
كربلاء 86
ديالى 2
واسط 91
البصرة 10
ميسان 92
بابل 51
ذي قار 177
الأنبار 9
نينوى 9
صلاح الدين 8
المثنى 19
وأكدت، أن "حالات الوفيات بلغت 84 حالة وكما يلي :
بغداد الرصافة 23
بغداد الكرخ 13
مدينة الطب 1
النجف 2
السليمانية 5
اربيل 3
كربلاء 3
كركوك 4
ديالى 3
واسط 3
البصرة 3
ميسان 2
بابل 1
الديوانية 6
ذي قار 8
الأنبار 2
صلاح الدين 2
وأشارت إلى أن "مجموع الإصابات بلغت 34502 ، ومجموع حالات الشفاء 15753 ، ومجموع الراقدين الكلي 17498 ، والراقدين في العناية المركزة 283، فيما بلغ مجموع الوفيات 1251".
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